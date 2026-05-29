مستشفى التوليد بأربيل يعلن إحصائية الولادات والمراجعين خلال أيام عيد الأضحى

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشفى النسائية والتوليد التعليمي في أربيل، اليوم الجمعة، عن تسجيل 125 حالة ولادة واستقبال نحو 600 مراجع منذ بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون انقطاع.

وفي تصريحٍ لكوردستان 24، أفاد شوان تحسين، المدير الإداري للمستشفى، بأن الكوادر الطبية استقبلت منذ يوم وقفة عرفة وحتى اليوم الجمعة (ثالث أيام العيد)، 596 مراجعاً تلقوا الرعاية الصحية والخدمات العلاجية اللازمة في مختلف أقسام المستشفى.

وحول تفاصيل إحصاءات الولادة خلال هذه الفترة، أوضح تحسين أن المستشفى شهد ولادة 125 طفلاً (61 ذكراً و 64 أنثى)، مشيراً إلى أن حالات الولادة توزعت بين الطبيعية والقيصرية وفقاً للآتي:

الولادات الطبيعية: بلغت 90 حالة، شملت 48 مولوداً ذكراً و 42 من الإناث.

الولادات القيصرية: بلغت 35 حالة جراحية، شملت 13 مولوداً ذكراً و 22 من الإناث.

يُذكر أن المؤسسات الصحية والقطاعات الخدمية في إقليم كوردستان واصلت عملها بنظام "الخفارة" والتناوب المستمر طيلة أيام العيد لضمان تلبية الاحتياجات الطبية الطارئة للمواطنين.