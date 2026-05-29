سياحة رواندز تتوقّع قفزة قياسية في أعداد السياح لعام 2026 وتعلن عن خطة شاملة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية سياحة رواندز في إدارة سوران المستقلة، اليوم الجمعة، عن تفاصيل "ماستر بلان" استراتيجي وضعته شركة نرويجية لتطوير القطاع السياحي في المنطقة، يتصدره مشروع خط تلفريك فريد من نوعه بطول 11 كيلومتراً، يربط أبرز المعالم الجبلية والشلالات في المنطقة.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان24، أكد باريز يوسف، مدير سياحة رواندز، أن الإستقرار الأمني والطبيعة الخلابة للمنطقة أسهما في تحقيق طفرة سياحية كبرى، حيث استقطبت المنطقة وحدها أكثر من مليون و160 ألف سائح سنوياً خلال عامي 2024 و2025، وسط توقعات بتصاعد قياسي في أعداد الوافدين خلال العام الحالي بالتزامن مع إطلاق المشاريع الجديدة.

وأوضح يوسف أن المخطط التوجيهي الجديد صُمم بواسطة شركة نرويجية متخصصة مستوحاة من البيئة الاسكندنافية المشابهة لطبيعة كوردستان، مشيراً إلى أن حصة الأسد من المشاريع ستكون من نصيب قضاء رواندز.

وكشف مدير السياحة عن الخط المخطط للتلفريك قائلًا:

"الخطة تتضمن تشييد تلفريك عملاق يمتد لـ11 كيلومتراً؛ ينطلق من شلال 'كلي علي بك' الشهير، ويمر فوق سلسلة جبال 'غورز' التاريخية وصولاً إلى منطقتي 'غورنوك' و'شنكلبانة'، لينتهي بالربط مع تلفريك جبل 'كورك'، مما يجعله أحد أكثر المشاريع الشمولية ندرة في المنطقة".

وأضاف أن المديرية تعمل أيضاً على تهيئة مسارات خاصة في "وادي خەرەند" الشهير لعشاق سياحة المرتفعات والمشي لمسافات طويلة (الهايكنج)، تلبيةً للطلب المتزايد من المجموعات السياحية المحلية والأجنبية.

وفي إطار الحفاظ على الموروث البيئي والثقافي، أشار يوسف إلى إطلاق حملة بيئية موسعة بمبادرة من رئيس حكومة إقليم كوردستان، تشمل توزيع الإرشادات والحاويات في المواقع السياحية.

كما أعلن عن مساعٍ جارية لتأهيل السوق القديم والشوارع التراثية في رواندز، إلى جانب التخطيط لإنشاء متحف ثقافي وتاريخي جامع لإدارة سوران المستقلة.

واختتم مدير السياحة تصريحه بالتشديد على البُعد المجتمعي للتنمية، مؤكداً أن الرؤية المستقبلية تهدف إلى تأهيل وإعداد مواطني رواندز ليكونوا جميعاً أدلاء سياحيين يملكون الكفاءة والمعرفة لإبراز وتاريخ وجمال منطقتهم أمام العالم.