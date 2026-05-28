"الفيفا" يعاقب 7 أندية عراقية بالحرمان من التعاقدات.. وأربيل يتلقى العقوبة الأشد

أربيل (كوردستان24)- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، اليوم الخميس، عن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد حول العالم نتيجة نزاعات قانونية ومطالبات مالية عالقة. وضمت القائمة الدولية نحو 1500 نادٍ، كان نصيب العراق منها سبعة أندية شملتها العقوبات.

وبحسب التقرير الصادر عن "فيفا"، فإن الأندية العراقية المشمولة بقرار الحظر هي: (أربيل، النجف، الطلبة، الفهد، نفط الوسط، الديوانية، والقاسم).

وتلقى نادي أربيل العقوبة الأشد في القائمة المحلية، حيث تقرر حرمانه من دخول سوق الانتقالات لثلاث فترات متتالية (الميركاتو الصيفي الحالي، والشتوي المقبل، وصيف العام القادم). وبموجب هذا القرار، لن يتمكن النادي من التعاقد مع لاعبين جدد، كما سيُمنع من تجديد عقود لاعبيه الحاليين إلى حين تسوية الديون.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي لم ينشر التفاصيل الدقيقة لكل قضية، إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عقوبة نادي أربيل جاءت نتيجة شكاوى رسمية قدمها لاعبون محليون ومحترفون لدى الاتحادين الآسيوي والدولي، تتعلق بمستحقات مالية لم يتم تسديدها. ولن يُرفع هذا الحظر إلا في حال توصلت إدارة النادي إلى حلول مالية نهائية مع المشتكين.

تأتي هذه الأزمة القانونية في وقت يعيش فيه نادي أربيل طفرة فنية مميزة، حيث نجح الفريق في ضمان المركز الثالث في منافسات دوري نجوم العراق لهذا الموسم، كما حسم مشاركته رسمياً في بطولة دوري أبطال الخليج للموسم المقبل، وهو ما يضع الإدارة أمام تحدٍ كبير للحفاظ على استقرار الفريق وتدعيم صفوفه قبل الاستحقاقات الخارجية.