فرنسا تحذّر من عواصف قوية قد تنهي موجة الحر القياسية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية السبت من عواصف قوية قد تنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا.

سجلت فرنسا وبريطانيا والبرتغال أعلى درجات حرارة لها على الإطلاق خلال شهر أيار/مايو في موجة الحر، وفق ما نقلته فرانس برس.

وظلت الحرارة أعلى من 33 درجة في باريس وضواحيها السبت، وتجاوزت في عدة مناطق أخرى من فرنسا 30 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن "وصول كتلة هوائية أبرد قليلا" سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة ليل السبت.

لكنها حذّرت من عواصف في أنحاء شمال فرنسا ستكون "محلية ولكنها قوية في بعض الأحيان مع تساقط البرد وهبات رياح" تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة.

ودعت إلى الحذر مع تجمع حشود ضخمة في شوارع باريس لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقي أرسنال وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب وحفلات موسيقية كبرى.

سجلت فرنسا أعلى حرارة بلغت 37,8 درجة في مقاطعة شارنت. وأدى ارتفاع الحرارة إلى إلغاء رحلات قطارات وانقطاع الكهرباء في بعض المدن. ونُسبت بعض الوفيات في فرنسا وبريطانيا إلى موجة الحر.

وقال ماتيو سوريل، الخبير في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، إنه "من المرجح جدا" أن تشهد البلاد موجات حر شديدة أخرى هذا الصيف.