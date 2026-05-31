مصدر: التصويت على استكمال تشكيلة الزيدي الوزارية خلال 10 إلى 15 يوماً المقبلة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يتم استكمال التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء العراقي الجديد خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً المقبلة.

واليوم الأحد 31 مايو/أيار 2026، صرح مصدر في تحالف "الإطار التنسيقي" لـ "كوردستان 24" بأن الإطار سيعقد اجتماعاً خلال هذا الأسبوع لبحث ملف استكمال التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.

وأضاف المصدر ذاته: "من المقرر أن تُستكمل التشكيلة الوزارية خلال الأيام العشرة إلى الخمسة عشر المقبلة، حيث سيتم التصويت ومنح الثقة للحقائب الوزارية التي تم تأجيلها أو التي لم تنل ثقة البرلمان في الجلسة السابقة لكي تكتمل الكابينة بشكل نهائي".

وأكد المصدر أن "قوى الإطار التنسيقي جادة وعازمة على حسم واستكمال التشكيلة الحكومية في أقرب وقت ممكن".

وفي غضون ذلك، صرحت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، أشواق جاف، للموقع الرسمي لـ "كوردستان 24"، بأنه لم يتم تحديد أي موعد رسمي محدد حتى الآن للتصويت على استكمال كابينة علي الزيدي الوزارية.

وأوضحت النائبة جاف أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق لم ترد بعد على الطعون والشكاوى القانونية التي قدمها عدد من المرشحين الذين لم ينالوا ثقة البرلمان في جلسة التصويت السابقة.

وكان مجلس النواب العراقي قد منح الثقة، يوم الخميس 14 مايو/أيار 2026، لـ 14 وزيراً في كابينة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي، بينما بقيت عدة حقائب وزارية شاغرة بعد تعذر نيلها الثقة، ومن بينها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة التي تقع ضمن حصة الكورد، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكوردستاني.