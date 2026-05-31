طهران ترد على مقترح ترامب: صون حقوقنا شرط أساسي لأي اتفاق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف الأحد إن طهران لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوق الإيرانيين.

وقال قاليباف في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي "لن نقرّ أي اتفاق قبل أن نتيقن من صون حقوق الشعب الإيراني".

وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين "لا يثقون لا بكلام العدو ولا بوعوده"، وفق ما نقلته فرانس برس.

تأتي تصريحاته فيما تواصل إيران وواشنطن تبادل المقترحات بشأن مذكرة تفاهم تمهيدا لاتفاق ينهي الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير، وعمت الشرق الأوسط.

والسبت، أفادت صحيفة نيويورك تايمز وموقع أكسيوس بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسل إلى طهران اقتراحا جديدا لتنظر فيه، بشروط أكثر تشددا.

وتعد إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة في مصارف في الخارج، من بين حقوقها الأساسية التي ينبغي ضمانها في أي اتفاق مع الولايات المتحدة.

ومع اندلاع الحرب، أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ممر حيوي للطاقة العالمية، وتعتبر أن الإشراف على حركة الملاحة عبره يندرج ضمن حقوقها.