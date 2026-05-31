الدفاع المدني في كوردستان: تسجيل 23 حالة غرق و155 حادث حريق خلال العام الحالي

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني في إقليم كوردستان، عن أحدث الإحصاءات المتعلقة بحوادث الغرق والحرائق بمختلف المناطق؛ مبيناً تسجيل 23 حالة غرق و155 حادث حريق منذ مطلع العام الجاري.

واليوم الأحد 31 مايو/أيار 2026، استعرض المتحدث باسم الدفاع المدني في إقليم كوردستان، سركوت كارش، في تصريح خاص لـالموقع الرسمي لـ "كوردستان 24"، آخر الإحصاءات الرسمية لحوادث الغرق والحرائق ومختلف الحوادث الأخرى؛ كاشفاً عن وفاة 68 شخصاً غرقاً العام الماضي، في حين تم تسجيل 23 حالة غرق في الإقليم منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وتركز معظمها في حدود محافظة أربيل ولا سيما في مجرى نهر "الزاب الكبير"، بينما شهدت عطلة العيد الحالية وحدها غرق شخصين في زاخو والسليمانية.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أن غالبية ضحايا الغرق للعام الماضي كانوا من الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 20 عاماً، داعياً أولياء الأمور إلى توخي أقصى درجات الحيطة ومراقبة أطفالهم بدقة طوال فترة الرحلات والنزهات العائلية. كما دعا المواطنين والسياح إلى ارتداء "سترات النجاة" أثناء السباحة، وتجنب السباحة في المواقع والمسطحات المائية غير المألوفة لديهم؛ نظراً لطبيعة تضاريس مياه الإقليم التي يتميز بعضها بالعمق الشديد، أو البرودة، أو سرعة وقوة التيارات المائية الجارفة. وحذر كارش طبياً من مخاطر السباحة بعد تناول كميات كبيرة من الطعام مباشرة لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لحياة الإنسان، مؤكداً أن السبب الرئيسي وراء وقوع معظم هذه الحوادث الأليمة هو عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية، على الرغم من نصب وتثبيت لوحات تحذيرية مكتوبة بثلاث لغات في تلك المواقع.

وبشأن بيانات عام 2025، أوضح سركوت كارش أن ذلك العام شهد تسجيل 12,345 حادثاً متنوعاً، من بينها 9,402 حادث حريق، و508 حوادث فيضانات وسيول، مما أسفر عن وفاة 85 شخصاً (منهم 68 حالة غرق، و26 حالة سجلت ضمن حدود محافظة أربيل وحدها). كما قدم جهاز الدفاع المدني تضحيات تمثلت في وفاة منتسبين اثنين وإصابة 18 ضابطاً ومنتسباً بجروح متفاوتة أثناء أداء الواجب الإنساني. وفي المقابل، نجحت فرق الدفاع المدني في عموم الإقليم من إنقاذ حياة 1,126 مواطناً من خطر محقق (من بينهم إنقاذ 22 شخصاً من الغرق المحتم)، كاشفاً في الوقت ذاته عن تسجيل 155 حادث حريق منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن.