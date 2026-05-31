رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأحد31 ایار/مایو 2026، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات وتوسعتها في المجالات كافة، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يسهم في خدمة مصلحة الشعبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التواصل البناء بين البلدين، وإدامة العمل المشترك في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومذكرات التفاهم الثنائية، إلى جانب التأكيد على التزام الجانبين بتعزيز الشراكة والتنسيق إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، والعمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حلّ النزاعات وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال الأمريكي عن تقدير بلاده لمساعي العراق في تعزيز الشراكات الثنائية وبمختلف المجالات، مشيداً بدوره المحوري ومساعيه الداعمة لفرض الأمن والاستقرار الإقليميين.