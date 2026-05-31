بتكلفة 3.5 مليار دينار.. إنجاز مشروع مياه "خانكي" الاستراتيجي

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن استكمال مشروع مياه استراتيجي في منطقة "خانكي"، والذي نُفذ بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليار دينار عراقي. ومن شأن هذا المشروع أن ينهي مشكلة شح المياه في المنطقة بشكل جذري، كما سيوفر المياه الصالحة للشرب لعدة نواحي وأقضية مجاورة في المراحل المقبلة.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 31 أيار 2026، أن مشروع مياه "خانكي" الذي أقيم على سد الموصل، قد اكتملت كافة أعماله بنسبة 100% ودخل حيز التشغيل الفعلي.

يتميز المشروع، الذي بلغت ميزانيته 3 مليارات و500 مليون دينار، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3400 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب والصحية في الساعة الواحدة، مما يضع حداً نهائياً لأزمة نقص المياه في منطقة خانكي.

ووفقاً لدائرة الإعلام والمعلومات، فإنه من المقرر في المرحلة الثانية من هذا المشروع إيصال المياه الصافية إلى مناطق (سميل، وتناهي، ومسيريكي)، مما يرفع نسبة المستفيدين من المياه الوطنية الصالحة للشرب بين مواطني تلك المناطق.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان الرامية لتطوير البنى التحتية لقطاع المياه وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى كافة مناطق ومدن الإقليم.