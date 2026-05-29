إصلاح كوردستان: منح إجازات لـ15 نزيلاً وتعديل مؤقت في مواعيد زيارات سجن أربيل للكبار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للإصلاح الاجتماعي في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن منح إجازات رسمية لعدد من النزلاء المحكومين لقضاء أيام عيد الأضحى رفقة عائلاتهم، فيما كشفت مديرية إصلاح الكبار في أربيل عن تعديل مؤقت في جدول الزيارات الأسبوعية.

وفي تصريحٍ لكوردستان 24، أفاد خالد محمد، المتحدث باسم مديرية الإصلاح في الإقليم بأن مراكز الإصلاح منحت إجازات لـ 15 نزيلاً من أصحاب القضايا والجنح البسيطة لتمكينهم من زيارة ذويهم خلال العيد، مشدداً على أن هذا الإجراء استثنى النزلاء المدانين بجرائم كبرى خطيرة.

وأوضح محمد أن قائمة النزلاء المستفيدين من الإجازة توزعت بين محافظات الإقليم كالتالي:

أربيل: 9 نزلاء.

السليمانية: 4 نزلاء.

دهوك: نزيلان اثنان.

في سياق متصل، أعلنت مديرية إصلاح الكبار في محافظة أربيل عن تغيير مؤقت في جدول زيارات النزلاء ومواعيد استقبال عائلاتهم تزامناً مع عطلة العيد ولهذا الأسبوع حصراً، حيث تقرر تقديم المواعيد لتكون يومي الأحد والاثنين بدلاً من يومي الاثنين والخميس المعتادين.

وحددت المديرية تفاصيل جدول الزيارات الجديد كالتالي:

الأحد (31 أيار 2026): يُخصص لاستقبال عائلات النزلاء المودعين في القسم (C).

الاثنين (1 حزيران 2026): يُخصص لاستقبال عائلات النزلاء المودعين في القسم (A).