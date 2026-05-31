عشرات القتلى والجرحى في انفجار "عرضي" بمستودع متفجرات شمال ميانمار

أربيل (كوردستان 24)- لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، يوم الأحد، جراء انفجار وقع في منطقة تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة شمالي ميانمار، بحسب ما أفادت به مصادر في فرق الإنقاذ وجماعات محلية.

وذكر مسعفون في منطقة "نامكان" بولاية شان، حيث وقع الانفجار، أن الحصيلة الأولية تشير إلى وقوع عشرات الضحايا؛ حيث صرح أحد العاملين في فرق الإغاثة بسقوط 46 قتيلاً، بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 70 آخرين. وفي حين أشار مصدر إغاثي آخر إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 59 شخصاً، فُضل عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية.

من جانبه، أصدر "جيش التحرير الوطني في تانغ" (TNLA)، وهو أحد الفصائل المسلحة القوية للأقليات العرقية المسيطرة على المنطقة، بياناً أوضح فيه أن الانفجار كان "عرضياً". وأشار البيان إلى أن الحادث نجم عن انفجار مواد متفجرة تُستخدم في عمليات التعدين واستخراج الأحجار كانت مخزنة في المنطقة، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وأكد الفصيل أن المتفجرات تابعة لدائرته الاقتصادية، مشدداً على أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوع الانفجار وسط تجمعات سكنية محلية.

يُذكر أن ميانمار تشهد نزاعاً داخلياً واسع النطاق منذ تولي الجيش السلطة في انقلاب عام 2021، حيث تخوض القوات المسلحة مواجهات مستمرة ضد فصائل تابعة للأقليات العرقية وجماعات مسلحة مؤيدة للديمقراطية في مناطق متفرقة من البلاد.

المصدر: DW