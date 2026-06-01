عزيز أحمد: آلاف المتقاعدين لم يسجلوا أسماءهم في مشروع "حسابي" حتى الآن

أربيل (كوردستان24)- عبّر نائب رئيس مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، عزيز أحمد، عن قلقه البالغ إزاء أوضاع المتقاعدين الصعبة أمام البنوك، مؤكداً أن وجود بديل أفضل وأكثر ملاءمة لاستلام رواتبهم يجعل رؤية طوابير الازدحام الطويلة أمام المصارف أمراً يبعث على الأسف والأسى الشديدين.

وأشار عزيز أحمد في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى أن قائمة رواتب حكومة إقليم كوردستان تتضمن وتغطي أكثر من 350 ألف متقاعد في عموم الإقليم.

وأوضح أن أكثر من نصف هؤلاء المتقاعدين قد استلموا رواتبهم رقمياً حتى الآن عبر نظام "حسابي" (هەژماری من) المصرفي، مما ساهم في وضع حد نهائي لمعاناتهم ووقوفهم الطويل والمرهق في الطوابير.

ومع ذلك، كشف نائب رئيس مكتب رئيس الوزراء أن قرابة 50 ألف متقاعد لم يستلموا بطاقاتهم المصرفية المطبوعة والجاهزة بعد لكي يتم تحويل نظام استلام رواتبهم إلى النظام الرقمي، بالتزامن مع وجود آلاف المتقاعدين الآخرين الذين لم يسجلوا أسماءهم في نظام "حسابي" حتى الآن.

ووجّه عزيز أحمد دعوة عاجلة لهؤلاء المتقاعدين الذين لم يستلموا بطاقاتهم بعد، لمراجعة المصارف واستلامها في أسرع وقت ممكن، لكي يجنبوا أنفسهم مشقة الازدحام والتعب والفوضى أمام البنوك، ويتمكنوا من استلام رواتبهم بطرق ميسرة وسلسة تضمن كرامتهم وراحتهم.

كما حث الشباب والموظفين على مساعدة المتقاعدين من كبار السن لتسجيل أسمائهم في مشروع "حسابي"، لتمكينهم من الاستفادة والانتفاع من خدمات الدفع والتحصيل الرقمي والحلول المصرفية المتطورة.

واختتم نائب رئيس مكتب رئيس الوزراء بالتأكيد على أن فريق مشروع "حسابي" يعمل عن كثب وبتنسيق تام مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة في إصدار البطاقات المصرفية، وإتمام عملية التسجيل، والتحويل النهائي لكافة مستحقات المتقاعدين إلى نظام الدفع الرقمي الحديث.