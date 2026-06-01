هيئة الإعلام والاتصالات: 60 مليون مكالمة وأكثر من 10 آلاف تيرابايت حجم التبادل الرقمي خلال عيد الأضحى

أربيل (كوردستان24)- كشفت هيئة الإعلام والاتصالات عن مؤشرات لافتة في حجم استهلاك خدمات الاتصالات والإنترنت في العراق خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مؤكدةً تصاعد وتيرة التواصل الرقمي بين المواطنين.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة، فقد سجلت شبكات الاتصالات إجراء أكثر من 60 مليون مكالمة هاتفية، تركز معظمها في تبادل التهاني والتواصل العائلي والاجتماعي خلال أيام العيد، وهو ما يعكس الحضور القوي للاتصالات الصوتية في المناسبات الدينية والاجتماعية.

وعلى صعيد خدمات البيانات، أشارت الهيئة إلى تسجيل حجم تداول بيانات فاق 10 آلاف تيرابايت، معزيةً هذا الارتفاع الكبير إلى الزيادة الملحوظة في استخدام شبكات الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يعتمد العراقيون بشكل متزايد على المنصات الرقمية لمشاركة صور ومقاطع فيديو احتفالات العيد.

وتأتي هذه الأرقام لتؤكد القفزة النوعية في حجم الاعتماد على الشبكات الرقمية في العراق، حيث تواكب شركات الاتصالات هذه الذروة في الاستخدام من خلال تعزيز البنى التحتية لضمان استمرارية الخدمة وتلبية الطلب المتزايد للمشتركين خلال فترات العطلات والأعياد.