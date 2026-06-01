أحمد الشرع يبحث هاتفياً مع ترامب ملف رفع العقوبات وإعادة الإعمار في سوريا

أربيل (كوردستان24)- بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشرع خلال الاتصال على أهمية استمرار وتفعيل الدعم الدولي لمساندة سوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشيراً إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات المفروضة يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة حيويته ونشاطه، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين.

وشدد الرئيس السوري على أن إنهاء القيود الاقتصادية من شأنه تشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية وتهيئة بيئة ملائمة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار المستدام في البلاد.

كما تناول الجانبان التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية؛ حيث أكد الشرع على الأهمية البالغة لتغليب الحلول الدبلوماسية وأطر الحوار لمعالجة الأزمات القائمة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد العسكري.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اهتمامه بمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم الجهود الرامية للتعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

واتفق الجانبان في ختام الاتصال الهاتفي على مواصلة قنوات التواصل والتنسيق المشترك بشأن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.