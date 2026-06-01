ماكرون يؤكد لترامب دعمه لـ"إطار أمني" جديد في الشرق الأوسط ومستعد للمشاركة في حماية الملاحة عبر "هرمز"

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تركزت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً استعداد فرنسا للعب دور محوري في المساعي الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

فرصة لبناء "إطار أمني" جديد

وفي تغريدة له على منصة أكس، أثنى الرئيس ماكرون على "الجهود الحازمة" التي يقودها الرئيس ترامب للتوصل سريعاً إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن هذا المسار يمثل "فرصة فريدة" لبناء إطار أمني جديد وشامل يضم كافة الأطراف المعنية، بهدف تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

تعزيز أمن الملاحة في "هرمز"

وأكد ماكرون استعداد بلاده الكامل لدعم هذه المساعي والمشاركة بفاعلية في تنفيذ أي اتفاق محتمل، موضحاً أن المهمة الدولية التي أعدتها فرنسا بالتعاون مع بريطانيا وشركاء آخرين، باتت جاهزة للانتشار فور التوصل إلى اتفاق؛ وذلك بهدف تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

كما أبدى الرئيس الفرنسي استعداد باريس لوضع خبراتها وقدراتها في خدمة المفاوضات الأوسع التي يجب أن تُفتح، لا سيما فيما يتعلق بالجانب النووي من الاتفاق.

دعم سيادة لبنان

وفيما يخص الملف اللبناني، أشاد ماكرون بالتزام الرئيس ترامب بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار قوي وفعال، مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم الجماعي للسلطات اللبنانية في هذه المرحلة الحرجة.