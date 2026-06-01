بتعزيزٍ للثقة الملاحية.. أول سفينة صينية تصل ميناء "أم قصر" مباشرةً عبر مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- في خطوةٍ تؤشر إلى استقرار حركة النقل البحري وتنامي الثقة الدولية بالموانئ العراقية، استقبل ميناء "أم قصر" الشمالي، اليوم الاثنين، سفينة الشحن الصينية (MV KSL XINYANG)، في رحلةٍ مباشرةٍ هي الأولى من نوعها عبر مضيق هرمز منذ استئناف حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

رسالة اطمئنان دولية

وأكد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، أن وصول السفينة يمثل "رسالة اطمئنان" للأسواق العالمية، مشدداً على أن حركة تدفق البضائع إلى الموانئ العراقية تسير بانسيابية عالية رغم التحديات الإقليمية التي واجهت المنطقة مؤخراً.

وأضاف الفرطوسي في تصريح صحفي: "نجاح استقبال هذه السفينة القادمة مباشرة من الصين يعكس الجاهزية العالية لموانئنا في التعامل مع المتغيرات التشغيلية، ويترجم ثقة الخطوط الملاحية العالمية بقدراتنا اللوجستية والبحرية".

شريان تجاري متجدد

وبحسب بيانات الشركة، تحمل السفينة (MV KSL XINYANG) حمولة إجمالية تصل إلى 29,720 طناً من البضائع المتنوعة، والتي تشمل معدات حيوية للقطاع النفطي العراقي، إلى جانب بضائع تجارية أخرى، مما يساهم بشكل مباشر في دعم النشاط الاستيرادي وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.

وتأتي هذه الرحلة لتؤكد دور العراق المتصاعد في خريطة التجارة الدولية، خاصة مع استمرار الجهود التطويرية في ميناء أم قصر، وتأكيداً على كفاءة الملاحة العراقية في تأمين الممرات البحرية للسفن والناقلات العالمية القادمة من مختلف الموانئ الصينية.