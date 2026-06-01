طهران تتهم واشنطن بخرق الهدنة وتشترط وقف حرب لبنان لإبرام أي اتفاق ثنائي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان لا يزال يمثل شرطاً رئيسياً لإبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة، متهمة في الوقت ذاته واشنطن بمواصلة انتهاك الهدنة الهشة القائمة بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان هو شرط جوهري لأي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب"، ويأتي هذا الموقف الإيراني في وقت تواصل فيه إسرائيل توسيع نطاق عملياتها العسكرية في الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، وجّه بقائي اتهامات للولايات المتحدة بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المترنح بين الجانبين، مشيراً إلى تسجيل خروقات أمريكية جديدة صباح اليوم الاثنين، وذلك عقب تنديده بالخروقات الإسرائيلية للهدنة في لبنان.

وتأتي هذه الاتهامات المتبادلة بعد جولة تصعيد ميداني تضمنت قصفاً أمريكياً استهدف أحد الموانئ الإيرانية، وهو ما استدعى حينها ضربات انتقامية مضادة من قبل طهران.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على موقف بلاده الحازم تجاه حماية سيادتها، قائلاً: "لن نتردد في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي نراها ضرورية ومناسبة للدفاع عن الأمن القومي الإيراني".





