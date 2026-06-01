وزارة البيشمركة: ترقية 1385 ضابطاً من منتسبي قوات الإسناد والدفاع والطوارئ

أربيل (كوردستان24)- وقّع وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان على ترقية رتب ضباط قوات الـ 70، وقوات الإسناد، وقيادة قوات الدفاع والطوارئ.

وأعلنت مديرية الإعلام في وزارة البيشمركة، أن وزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل، وقّع اليوم الاثنين 1 حزيران/يونيو 2026، على جداول ترقيات رتب ضباط كل من: (قيادة قوات 70 للبيشمركة، وقوات الإسناد الأولى، وقوات الإسناد الثانية، وقيادة قوات الدفاع والطوارئ التابعة للوزارة).

وبموجب الجداول الصادرة رسمياً، جرى ترقية رتب (1385) ضابطاً من منتسبي كافة القوات والوحدات المذكورة آنفاً.

وتزامناً مع التوقيع على جداول الترقيات، صرح وزير البيشمركة في رسالة له قائلاً: "يسعدنا كثيراً نجاح جهودنا ومساعينا الرامية لإعادة تنظيم وأتمتة عملية ترقية رتب ضباط قوات البيشمركة؛ حيث باتت العملية تجري وتسير الآن بشكل اعتيادي ووفقاً للأطر والسياقات القانونية في مواعيدها المقررة دون تأخير".

وأضاف الوزير إسماعيل: "أنا على ثقة تامة بأن هذه المرحلة الجديدة من ترقياتكم ستشكل حافزاً ودافعاً قوياً أكبر للاستمرار وتطوير القدرات والمهارات العسكرية لقوات بيشمركة كوردستان، وإنجاح عملية الإصلاح الشاملة وإعادة توحيد ودمج كافة قواتنا تحت مظلة وزارة البيشمركة".