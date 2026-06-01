ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بعد تعليق إيران للمحادثات مع الولايات المتحدة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بتعليق إيران للمحادثات مع الولايات المتحدة، مما بدد الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب خلال الأيام القادمة.

وصعد خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 6% ليصل إلى 97.02 دولارًا للبرميل قبيل الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنحو 7.5% ليصل إلى 93.93 دولارًا للبرميل للتسليم في تموز/يوليو.

وتأتي هذه التحركات الأخيرة بعد أن أدت الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض خام برنت بنسبة 19.3% في مايو، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ اذار/ مارس 2020 عندما بدأت إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وفقًا لمحللي دويتشه بنك.

ولا يزال سعر برنت أقل بكثير من أعلى مستوى له عند 114 دولارًا للبرميل الذي سجله في 5 نیسان/ أبريل الماضي، ولكنه أعلى بنحو 25% مما كان عليه قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

كتب نيل ويلسون، وهو استراتيجي في بنك ساكسو الاستثماري، في مذكرة: "أي شيء أقل من 100 دولار (للبرميل) يشير إلى نتيجة جيدة".



