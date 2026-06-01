قلق في حلبجة.. تغيرات المناخ تهدد موسم "الرمان" الاستراتيجي

أربيل (كوردستان24)- يخيم القلق على بساتين الرمان في محافظة حلبجة، مع تأخر غير مسبوق في موسم إزهار الأشجار، الأمر الذي يثير مخاوف المزارعين من تراجع الإنتاج السنوي الذي يُعد ركيزة أساسية لاقتصاد المنطقة ومصدراً رئيسياً لرزق مئات العائلات.

المزارعون في حالة ترقب

اعتاد المزارع "محمد فتاح" في مثل هذا الوقت من كل عام، أن يرى بساتينه تكتسي بحلة من الأزهار المبشرة بموسم وفير، لكن هذا العام تبدو الأمور مختلفة.

يقول فتاح لـ كوردستان24: "في المناطق التي شهدت أمطاراً أقل أو درجات حرارة أعلى، ربما اكتملت عملية الإزهار، لكن رمان حلبجة يعاني من تأخير واضح". وأضاف أن "السنوات التي تتميز بالطقس البارد وتكثر فيها الأمطار والرطوبة تؤدي غالباً إلى تأخير الإزهار، وهو ما طال أيضاً محاصيل أخرى كالمشمش والخوخ والتفاح".

ويشير فتاح إلى أن الأشجار في الموسم الحالي تُزهر بنسب ضئيلة جداً، وهو ما يضع المزارعين أمام "مشكلة حقيقية" بانتظار ما ستؤول إليه الظروف المناخية في الأسابيع القادمة.

التغيرات المناخية.. تحدٍ خارج السيطرة

من جانبه، أكد مدير قسم البستنة في المديرية العامة للزراعة بمحافظة حلبجة، "نجم الدين عمر"، أن هذه الظاهرة مرتبطة بشكل مباشر بالتغيرات المناخية التي باتت تؤثر على الدورات الزراعية.

وأوضح عمر في حديثه لـ كوردستان24: "هذه المسألة مرتبطة بالطقس والمناخ، وهي عوامل خارجة عن الإرادة البشرية. نحن نأمل أن تظل الأشجار محتفظة بطاقتها، وأن يتحسن الجو بانخفاض الحرارة وزيادة سطوع الشمس، مما قد يسمح باستمرار الإزهار وتعويض الخسائر المحتملة".

عوامل تراكمية

وبالإضافة إلى غزارة الأمطار، يشير خبراء الزراعة إلى أن المشكلة قد تتفاقم بسبب عوامل إضافية منها قلة الرطوبة، عدم تعريض الأشجار لأشعة الشمس المباشرة لفترات كافية (أكثر من 6 ساعات يومياً)، إضافة إلى تدهور خصوبة التربة أو إهمال عمليات التقليم في مواعيدها المحددة.

حلبجة.. عاصمة الرمان في كوردستان

تُعد حلبجة السلة الأهم لإنتاج الرمان، ويصنف منتجها كأحد أجود الأنواع في إقليم كوردستان. وتغطي بساتين الرمان في المحافظة مساحة تقدر بـ 10,000 دونم، بإنتاج سنوي يصل إلى 35,000 طن.

ومع غزارة الأمطار التي شهدها الموسم الحالي وتأثيرها المباشر على نمو البراعم، يتوقع مراقبون تراجعاً في حجم الإنتاج لهذا العام، ما لم يحدث تحسن في الظروف الجوية خلال الشهر المقبل لإنقاذ الموسم.

تقریر: اسان محمد – كوردستان24 - حلبجة