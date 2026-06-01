القضاء الألماني يصدر حكماً مؤبّداً بحق لاجئٍ سوري في دوسلدورف

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت النيابة العامة في مدينة دوسلدورف الألمانية الاثنين أن سوريا يبلغ 36 عاما حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل أربعة أشخاص بدافع من معتقدات إسلامية متطرفة.

وبحسب بيان صادر عن محكمة المدينة الواقعة في غرب ألمانيا، فإن محمود ب. مذنب بـ"الشروع في القتل" في أربع قضايا، باعتباره "عضوا في منظمة إرهابية أجنبية".

في أيار/مايو 2025، هاجم الرجل زبائن في حانة في بيليفيلد (غرب) بسكين، بينما كانوا يحتفلون بترفيع ناديهم لكرة القدم، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وقد أوقف بعد فراره خلال عملية تفتيش للشرطة.

بحسب النيابة العامة، التحق الرجل بتنظيم داعش في سوريا قبل أيار/مايو 2015 ونشط كمقاتل وإداري فيه حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ووصل إلى ألمانيا عام 2023 وهو ولا يزال مرتبطا بالتنظيم وكان ينوي قتل أكبر عدد ممكن من الناس خلال هجومه، وفق نفس المصدر.

شهدت ألمانيا هجمات جهادية دامية في السنوات الأخيرة، استخدمت فيها السكاكين وكذلك السيارات في عمليات دهس.

وساهمت هذه الجرائم في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المناهض للمهاجرين والذي جاء ثانيا في الانتخابات البرلمانية لعام 2025 محققا نتيجة تاريخية.

في نهاية عام 2025، حُكم على رجل أفغاني بالسجن مدى الحياة بسبب تنفيذه هجوما بالسكين قبل ذلك بعام في مانهايم (غرب)، استهدف تجمعا مناهضا للإسلام وأدى إلى مقتل شرطي.

ووقع الهجوم الأكثر دموية في كانون الأول/ديسمبر 2016، عندما دهس تونسي له دوافع جهادية بشاحنة حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في برلين، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا.