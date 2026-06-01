إيران تحذر سكان إسرائيل: ستتعرضون لهجمات إذا استهدفت بيروت

أربيل (كوردستان24)- حذّر الجيش الإيراني، اليوم الاثنين1 حزیران/یونیو 2026، سكان شمال إسرائيل، من احتمال تعرضهم لهجمات، في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية "إذا شنت إسرائيل هجمات على بيروت فإننا نحذر سكان شمال إسرائيل بضرورة المغادرة إذا كانوا لا يريدون التعرض للأذى".

أتى ذلك، بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم.

وحث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان نشره على حسابه في "إكس"، اليوم الاثنين، سكان منطقة الضاحية "إلى الإخلاء حفاظاً على سلامتهم".

بدوره، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراته إلى لبنان، مؤكداً "أن لا هدوء في بيروت إن لم يسد الهدوء في شمال إسرائيل".

وشدد على أن مراكز قيادة حزب الله في بيروت لن تبقى خارج نطاق الاستهداف. وأوضح أن بلاده تعتزم تحويل منطقة نهر الليطاني إلى منطقة يسيطر عليها الجيش أمنياً.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموقف عينه، معلناً أنه أعطى الأوامر باستهداف الضاحية.

وتتواصل الهجمات شبه اليومية المتبادلة، والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وتجاوزت حصيلة أحدث جولة من القتال بين إسرائيل وحزب الله حاجز 3400 قتيل، وأكثر من 10 آلاف جريح، وجرى مؤخرا تمديد الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والسارية منذ 17 أبريل/نيسان، لمدة 45 يوما إضافية.

تأتي هذه التطورات، فيما من المقرر أن يجتمع ممثلون إسرائيليون ولبنانيون يوم غد الثلاثاء، في واشنطن لإجراء محادثات مباشرة لإنهاء القتال بين القوات الإسرائيلية وقوات حزب الله. على الرغم من أن حزب الله ليس طرفا في هذه المحادثات.



المصدر: العربیة