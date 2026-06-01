هوراماني لـ كوردستان 24: لن تكون هناك أي مشاكل في رواتب الموظفين

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، على وجود "نية جادة" لإنهاء الخلافات العالقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، كاشفاً عن تلقي أربيل تطمينات رسمية بإنهاء أزمة رواتب موظفي الإقليم بشكل قطعي، بالتزامن مع تواصل اللقاءات المتبادلة بين الجانبين.

وقال هوراماني في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى العاصمة الاتحادية بغداد مهدت الأرضية لزيارات متبادلة من قِبل المسؤولين الاتحاديين إلى أربيل لاستكمال مسار التفاوض، مؤكداً أن الحوارات تسير حتى الآن دون عوائق تُذكر.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن وجود تفاهمات سياسية مرنة وعلى مستويات قيادية عليا ينعكس إيجاباً على أداء اللجان الفنية المشتركة ويسرّع من وتيرة عملها.

لافتاً إلى أن أربيل تلقت وعوداً وتأكيدات من بغداد تفيد بعدم وجود أي نوايا لعرقلة أو قطع رواتب الموظفين في الإقليم مستقبلاً.

وشدد هوراماني على أن سقف المطالب التفاوضية لأربيل لا يقتصر على تأمين السيولة النقدية للرواتب فحسب، بل يمتد ليشمل إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية العامة بشكل كامل وغير منقوصة.

معرباً عن استعداد الوفد الكوردستاني لمناقشة كافة التفاصيل والبنود الفنية والمالية المتعلقة بقانون الموازنة.

واختتم هوراماني حديثه بالإعراب عن تطلع حكومة الإقليم بأن تفضي هذه الجولات الحوارية والتفاهمات المبدئية إلى صياغة اتفاق شامل، نهائي ومستقر، يضمن الحماية الكاملة لكافة الحقوق والمستحقات الدستورية والمالية لمواطني إقليم كوردستان.