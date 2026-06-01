الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق رحلاتها إلى بيروت لأسباب أمنية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنین1 حزيران 2026، عن توقف رحلات الخطوط الجوية العراقية المتوجهة إلى مدينة بيروت بشكل مؤقت، وذلك نظراً للظروف الأمنية الراهنة والأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.

وأكدت الشركة في بيان لها أن هذا القرار جاء حرصاً على سلامة المسافرين، والتزاماً بالقرارات والتعليمات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة الجوية.

وأشارت الوزارة إلى أن استئناف الرحلات مرتبط بصدور موافقات من خلية الأزمة والجهات المختصة، مؤكدة أنه في حال الحصول على الضوء الأخضر للتشغيل، سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عبر القنوات الرسمية للشركة. ودعت الخطوط الجوية المسافرين إلى تفهم هذا الإجراء الذي يضع أمن وسلامة المواطنين فوق كل اعتبار.

ودعت الوزارة المواطنين والمسافرين إلى متابعة آخر التحديثات والمواعيد عبر المنصات الرسمية لوزارة النقل العراقية من خلال الرابط التالي:

