تصاعد التوتر الملاحي.. هجوم يستهدف سفينة شحن قرب ميناء أم قصر

أربيل (كوردستان24)- أفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني (UKMTO)، اليوم، بتعرض سفينة شحن لهجوم ناتج عن "جسم مجهول" أثناء عبورها في منطقة شمال الخليج، مما أدى إلى وقوع انفجار على متنها.

وحدد المركز، التابع للجيش البريطاني، موقع الحادث على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء أم قصر العراقي. وأوضح في بيانه أن السفينة أصيبت بجسم غير محدد في جانبها الأيمن، مما أسفر عن "انفجار ضخم"، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية حتى الآن.

وأكدت الهيئة أن السلطات المعنية بدأت تحقيقاً رسمياً في ملابسات الحادثة لتحديد طبيعة الجسم المستخدم في الهجوم.

وتأتي هذه الحادثة في سياق توترات متزايدة في الممرات المائية بالمنطقة؛ إذ كشف المركز أنه تلقى 52 بلاغاً عن حوادث أمنية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 أيار الماضي. وشملت تلك البلاغات 28 هجوماً مباشراً و22 نشاطاً مشبوهاً استهدف السفن العاملة في المنطقة.

يُذكر أن تكرار الهجمات المتفرقة في مياه الخليج قد دفع معظم شركات الشحن العالمية إلى تعليق عملياتها أو تغيير مساراتها، وسط مخاوف متنامية بشأن سلامة الملاحة الدولية في هذه الممرات الحيوية.





