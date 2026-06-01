مشروع "روناکي": إعادة خصومات بقيمة 3 مليارات دينار للمواطنين

وزارة الكهرباء: مبالغ الخصم سيتم احتسابها ضمن فواتير الأشهر المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين، 1 حزيران (يونيو) 2026، عن إعادة خصومات بقيمة 3 مليار دينار للمشتركين السكنيين، وذلك كجزء من الإجراءات المستمرة لتصحيح عملية تنظيم الفواتير.

وأشارت الوزارة إلى أنه في سياق الجهود الرامية لتقليل الأخطاء في عملية إصدار الفواتير، حدد النظام الجديد نحو 118,000 مشترك سكني لم يستفيدوا بشكل كامل من الخصومات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من مشروع "روناکي".

كما أوضحت وزارة الكهرباء أن جميع هؤلاء المشتركين سيتم احتساب مبالغ الخصم الخاصة بهم ضمن فواتير الأشهر المقبلة لمشروع "روناکي"، أو سيتم استقطاعها من الديون السابقة للمشروع.

وسيتم إخطار المشتركين المسجلين في المشروع عبر رسائل نصية قصيرة (SMS).

وجاء في البيان، أنه حتى اليوم، تم توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة لنحو 5.5 مليون مواطن، وهو ما يمثل أكثر من 85% من سكان كوردستان، عبر مشروع "روناکي".

وبحسب الأسعار الجديدة، فإن 80% من المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، يدفعون مبالغ أقل مقارنة بما كانوا يدفعونه سابقاً مقابل كهرباء المولدات الأهلية والكهرباء الوطنية معاً.

يُذكر أنه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، أعلن مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن انطلاق مشروع "روناکي" بهدف إيصال الكهرباء على مدار 24 ساعة لجميع المنازل والمرافق التجارية بحلول نهاية عام 2026.

وفي شهر أيار (مايو)، وافق مجلس وزراء إقليم كوردستان بالإجماع على تنفيذ المشروع.

