لندن تؤكد وفاة جندي بريطاني إثر حادث خلال تدريبات عسكرية في العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان رسمي، عن مقتل أحد منتسبي الجيش البريطاني إثر وقوع "حادث تدريب" في العراق، وذلك يوم الأحد الموافق 31 ایار/مايو 2026. وأعربت الوزارة في بيانها عن أسفها العميق لهذا الحادث، مؤكدة أنه تم إبلاغ عائلة الجندي المتوفى بالواقعة. وأشارت الوزارة إلى أن العائلة طلبت منحها "فترة من الخصوصية" (Period of grace) قبل الإعلان عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بهوية الجندي أو ملابسات الحادث.

واختتمت الوزارة بيانها بتقديم تعازيها ومواساتها لعائلة الفقيد وأصدقائه، معبرة عن تضامنها معهم في هذا الوقت العصيب. ولم يكشف البيان عن طبيعة التدريبات التي كان يشارك فيها الجندي أو الموقع الدقيق للحادث في العراق، بانتظار استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.