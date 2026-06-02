الحكومة العراقية تبدأ بتوزيع المستحقات المالية للفلاحين لموسم تسويق الحنطة لعام 2025

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية، عن البدء بتوزيع المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين الخاصة بعملية تسويق محصول الحنطة (القمح) لعام 2025.

واليوم الثلاثاء 2 حزيران/يونيو 2026، صرح مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، في مؤتمر صحفي قائلاً: "تم تخصيص تريليون و545 مليار دينار عراقي كمستحقات مالية للفلاحين عن العام الماضي، وحالياً، وعقب توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرفها، تنتظر المراكز والمواقع التسويقية إطلاق وتسييل هذه المبالغ من قبل وزارة المالية".

من جهة أخرى، كشفت وزارة التجارة العراقية في بيان لها، أن الشركة العامة لتجارة الحبوب عقدت اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المركزية للتسويق لمناقشة أهم الملفات المتعلقة بسير عملية استلام محصول الحنطة للموسم الحالي 2026. وتناول الاجتماع عدة قضايا فنية وإدارية تهدف إلى تسهيل إجراءات استلام المحصول من الفلاحين وضمان انسيابية واستمرارية العمل في المواقع والمراكز، وذلك لتقليل الازدحامات وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

كما شدد الكرعاوي على أهمية تشديد الرقابة والإجراءات الاحترازية في السيطرات والمنافذ الخارجية لمنع نقل وتداول كميات الحنطة المحلية بين المحافظات دون موافقات رسمية، وذلك لحماية سلامة خطة التسويق وضمان العدالة في التوزيع. وأكد على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات الفحص المختبري للكميات المستلمة لضمان مطابقتها للشروط والمعايير المعتمدة، بما يحافظ على جودة المحصول ويضمن تخزينه في السايلوات وفقاً للمواصفات الفنية السليمة.

وأشار الكرعاوي إلى أن ملاكات الشركة تواصل جولاتها ومتابعاتها الميدانية اليومية لعمليات التسويق في مختلف المحافظات، لتقديم الدعم اللازم والكامل للفلاح العراقي وضمان إنجاح الموسم التسويقي الحالي.