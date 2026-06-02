غارات روسية تهز أوكرانيا، تسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، 2 حزیران/ یونیو 2026، عن وابل من الهجمات الصاروخية وغارات الطائرات المسيرة الروسية، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك بعد أيام قليلة من تحذير الرئيس فولوديمير زيلينسكي من أن موسكو تُحضّر لـ"ضربة جديدة واسعة النطاق".

وتشنّ موسكو غارات جوية على أوكرانيا بشكل شبه يومي منذ بدء هجومها عام 2022، ما يُثير ردود فعل متكررة من كييف، في ظلّ تعثّر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وسمع صحفيو وكالة فرانس برس دويّ انفجارات عديدة في العاصمة الأوكرانية، حيث أفادت السلطات المحلية بأن روسيا شنّت غارات بصواريخ باليستية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء.

وقال رئيس بلدية المدينة، فيتالي كليتشكو، إن أربعة أشخاص قُتلوا وأُصيب 58 آخرون على الأقل، بينهم طفلان، في "هجوم عدائي واسع النطاق".

وكان كليتشكو قد حذّر في وقت سابق قائلاً: "انفجارات في المدينة. قوات الدفاع الجوي تعمل! ابقوا في الملاجئ!".

هرع السكان إلى الملاجئ حاملين حقائبهم وبطانياتهم، حسبما لاحظ صحفيو وكالة فرانس برس، بينما تصاعدت سحابة كثيفة من الدخان من وسط مدينة كييف.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف: "العدو يشن هجمات بالصواريخ الباليستية".

كما وردت أنباء عن هجمات مميتة، استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة، في مناطق أخرى.

وفي مدينة دنيبرو، أسفر هجوم روسي عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 25 آخرين، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، وفقًا لما ذكره حاكم المدينة أولكسندر غانزا.

وأُصيب عشرة أشخاص، بينهم طفل، في مدينة خاركيف، بحسب رئيس بلديتها إيغور تيريكوف.

وفي غضون ذلك، أسفرت غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيّرة عن مقتل شخص واحد في منطقة كورسك الروسية، قرب الحدود الأوكرانية، حسبما أفاد حاكم المنطقة ألكسندر خينشتاين.

أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية عبر تطبيق تيليجرام أن طائرة مسيرة أخرى تسببت في اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة كراسنودار جنوب غرب البلاد.

وجاءت هذه الضربات على أوكرانيا بعد تصريح زيلينسكي يوم الجمعة: "لدينا معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا تُحضّر لضربة جوية واسعة النطاق جديدة"، ودعا الشعب إلى "حماية أرواحهم".

وأضاف: "يرجى الانتباه إلى الإنذارات الجوية، وحماية أرواحكم. أجهزتنا تعمل بكفاءة عالية وعلى أهبة الاستعداد؛ فالقوات الجوية وباقي قوات الدفاع الجوي ستكون في الخدمة على مدار الساعة، كما هو الحال دائمًا".

وجدد الرئيس الأوكراني دعوته للحلفاء للسماح بتمويل توريد صواريخ باتريوت، القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية.

وكان قد وجّه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي يطلب فيها منظومات باتريوت للتصدي لتصاعد الهجمات الجوية الروسية.

كما كثّفت أوكرانيا ضرباتها على الأراضي المحتلة وعلى روسيا ردًا على القصف الروسي اليومي.

أظهر تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت رقماً قياسياً بلغ 8150 طائرة مسيرة بعيدة المدى باتجاه أوكرانيا في مايو/أيار، بزيادة قدرها 24% عن أبريل/نيسان.

ووفقاً لبيانات القوات الجوية، اعترضت كييف نحو 90% من إجمالي الطائرات المسيرة والصواريخ القادمة في مايو/أيار الماضي.



المصدر: فرانس برس