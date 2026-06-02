الذهب يتراجع وسط تقلبات الحرب الإيرانية وترقب الفائدة الأمريكية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تضارب الرسائل الصادرة عن أمريكا وإيران بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب، ما أبقى المخاوف قائمة حيال استمرار الاضطرابات التجارية والجيوسياسية.

المعدن النفيس استقر قرب 4486 دولارا للأونصة، بعد أن هبط بنسبة 1.2% أمس الاثنين، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 74.97 دولارا للأونصة.

في ظل تجدد الاشتباكات قرب مضيق هرمز، قالت أمريكا إن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة، في المقابل هددت إيران بتعليق الاتصالات الدبلوماسية وإغلاق الممر المائي الحيوي بالكامل، وأثار هذا الغموض تقلبات في الأسواق، إذ سجل النفط أكبر مكاسبه في شهر، بينما ارتفعت عوائد السندات والدولار.

توسع النشاط الصناعي في أمريكا خلال مايو بأسرع وتيرة في 4 سنوات، ومع استمرار نمو الاقتصاد للشهر الخامس على التوالي، قد تتراجع الحاجة لدى الفيدرالي إلى تيسير السياسة النقدية لتحفيز الاستهلاك، ويعد استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول عاملا سلبيا للذهب، كونه لا يدر عائدا.