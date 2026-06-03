مقتل سبعة أشخاص في غارة جوية بطائرة مسيرة في شرق أوكرانيا الخاضع للسيطرة الروسية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الروسية في منطقة دونيتسك، الیوم الأربعاء 3 حزیران/یونیو 2026، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 11 آخرين في غارة جوية استهدفت حافلة في شرق أوكرانيا الخاضع للسيطرة الروسية.

يأتي هذا الحادث بعد يوم من هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا، أسفر عن مقتل 23 شخصًا على الأقل.

استُهدفت الحافلة في منطقة دونيتسك أثناء رحلتها من موسكو إلى سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم، المطلة على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا عام 2014.

وقال دينيس بوشيلين، رئيس منطقة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية، عبر تطبيق تيليجرام: "في يناكييفو، هاجمت طائرة مسيرة حافلة متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول؛ وبحسب التقارير الأولية، قُتل سبعة مدنيين".

وأضاف: "أُصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، ويتلقون جميعًا الرعاية الطبية اللازمة".

تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات جوية منتظمة منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل في فبراير/شباط 2022، حيث نشرتا موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة في هجمات متبادلة.

وأعلنت أوكرانيا، يوم الثلاثاء، أن روسيا أطلقت 73 صاروخًا و656 طائرة مسيّرة في واحدة من أكبر الهجمات في الحرب، مما أدى إلى اختراق أجزاء من دفاعاتها الجوية وإلحاق أضرار بمدن من بينها كييف ودنيبرو.

وفي ليلة الأربعاء، أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية اعترضت 354 طائرة مسيّرة أوكرانية في مناطق متعددة، بما في ذلك مناطق حدودية مع أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات المسيّرة أُسقطت فوق بيلغورود وكورسك ومناطق غربية أخرى، وكذلك بالقرب من موسكو وفوق بحر آزوف.



المصدر: فرانس برس