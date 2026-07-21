تفكيك شبكتين إجراميتين للاتجار بالأطفال في بغداد والمحافظات

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أربيل (كوردستان24) – أعلنت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تفكيك شبكتين إجراميتين تتاجران بالأطفال وتستغلانهم بطرق غير مشروعة في بغداد وعدد من المحافظات.

وجاءت العملية بناءً على توجيه من الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، وبإشراف محكمة تحقيق الكرخ الأولى، إثر تنسيق عالي المستوى بين الجهد الاستخباري والقضاء. واستندت القوة المنفذة إلى معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة مدعومة بموافقات قضائية أصولية، ما أسفر عن إلقاء القبض على أفراد الشبكتين بالكامل.

وتمكنت القوات الأمنية خلال العملية من تحرير الأطفال الضحايا، وتأمين الحماية والرعاية اللازمة لهم وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة.

من جهتها، أكدت المديرية إحالة جميع المتهمين إلى القضاء المختص، مشددة على استمرار جهودها الاستخبارية لتعقب كل من يحاول استغلال الأطفال أو المساس بكرامتهم، وصولاً إلى تجفيف منابع هذه الجرائم بشكل كامل.