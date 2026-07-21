البنتاغون يكشف هوية جندي أميركي قُتل بانفجار مسيّرة في أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد جنودها في إقليم كوردستان، كاشفةً عن هويته وملابسات الحادث الذي وقع داخل قاعدة أربيل الجوية.

وذكر بيان رسمي صادر عن الوزارة أن الجندي "مايكل إيمانويل سوينتون" (30 عاماً)، المنتمي إلى الفوج 55 للدفاع الجوي بقاعدة "فورت براغ" في ولاية كارولاينا الشمالية، لقي مصرعه يوم الأحد الماضي (19 تموز/يوليو) أثناء مشاركته في دعم العمليات العسكرية الخارجية.

وأوضح البيان أن الحادث وقع خلال التمهيد للتعامل مع حطام طائرة مسيّرة وتفكيكها داخل قاعدة أربيل الجوية، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة التي أدت إلى الانفجار.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) قد أكدت في وقت سابق أن الانفجار ناجم عن مخلفات متفجرة لطائرة مسيّرة إيرانية، وأسفر أيضاً عن إصابة جندي آخر يخضع حالياً للعلاج الطبي.

لافتةً إلى أنها أرجأت الكشف عن الأسماء لحين استكمال الإجراءات الرسمية لإبلاغ ذوي الضحايا.