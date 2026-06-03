النفط يرتفع مع اندلاع القتال في الشرق الأوسط وتعثر المفاوضات

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أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، بسبب التشاؤم بشأن احتمالات توصل أمريكا وإيران إلى اتفاق، ومع اندلاع قتال جديد في الشرق الأوسط.

ارتفع مزيج "برنت" إلى 97 دولارا للبرميل، بينما كان خام "تكساس" عند 95 دولارا بعد أن أضاف أكثر من 7% أول جلستين من الأسبوع.

تواصل إسرائيل هجماتها على لبنان، ما يهدد المفاوضات الهشة والمستمرة منذ فترة طويلة بين أمريكا وإيران التي أطلقت صواريخ على دول مجاورة.

من المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات بين إسرائيل ولبنان اليوم الأربعاء. حيث قالت أمريكا إنها لا زالت متفائلة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، نافية تقارير إعلام إيران أن المناقشات مع أمريكا قد توقفت بسبب القتال في لبنان.

أثر عدم الوضوح بشأن التمديد المحتمل لوقف إطلاق النار ومستقبل التدفقات عبر مضيق هرمز على أسعار النفط التي انخفضت الشهر الماضي بسبب التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق، التأخير في الحل يثير مخاوف من أن العالم سيحتاج إلى سحب المزيد من مخزونات الخام بينما ينتظر استئناف صادرات الخليج العربي بشكل كامل.

رئيس استراتيجية السلع في "آي إن جي جروب" وارن باترسون قال "الفجوة بين أمريكا وإيران تشير إلى أن أي اتفاق يؤدي إلى تطبيع التدفقات لا يزال بعيداً بعض الشيء"، مضيفا "المخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي، خاصة مع اقترابنا من الربع الثالث، وهي فترة طلب موسمي أقوى".

في غضون ذلك، تصاعد القتال في الشرق الأوسط، حيث أطلقت إيران صواريخ باليستية على الكويت والبحرين، والتي تحطمت في الطريق أو تم إسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية، بينما نفذت أمريكا ضربات على جزيرة قشم.

تريد أمريكا من إيران وضع تنازلات نووية محددة مكتوبة كجزء من اتفاقية لإنهاء الحرب، وفقا لـ "إيه بي سي نيوز"، وكانت طهران قد قدمت سابقا ضمانات شفهية لواشنطن بأنها ستوافق على شروط معينة تتعلق ببرنامجها النووي.

أجبرت تقلبات الأسعار المتعاملين على تقليص تعرضهم للمخاطر، ما دفع الفائدة المفتوحة، إجمالي عدد عقود العقود الآجلة التي لم تُغلق أو تُصفى أو تُسلم، في خام "برنت" العالمي إلى أدنى مستوى منذ أغسطس.

الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في "جولدمان ساكس " دان ستروفين قال "العملاء مرهقون"، مضيفا "إنها بيئة تداول صعبة مع العناوين التي تحرك الأسعار صعودا وهبوطا، التمركز في أسواق النفط محدود بشكل كبير".

في غضون ذلك، أظهر تقرير أن مخزونات النفط الخام في أمريكا انخفضت 6.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، ليكون هو الانخفاض السادس على التوالي، إذا تم تأكيده من خلال البيانات الرسمية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.