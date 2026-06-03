مفاوضات واشنطن في جولتها الرابعة: سباق مع الزمن لحسم ملف السلاح والترتيبات الأمنية في جنوب لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- مع استمرار الخلاف حول ملف سلاح حزب الله، انطلقت جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، عقدت في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، وتتواصل، اليوم الأربعاء 3 حزیران/یونیو، حيث يرأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم.

وفي خضم زحمة الأوراق والمقترحات الهادفة لوقف التصعيد، سؤال جوهري يُطرح وبشدة.. على ماذا يتفاوض اللبنانيون والإسرائيليون في واشنطن؟

في الجولة الجديدة تبحث الأطراف سبل وضع ترتيبات أمنية طويلة الأمد، وأيضاً القضايا الأكثر حساسية مثل سلاح حزب الله ومستقبل الجنوب اللبناني.

وتقترح المفاوضات خطةً تمتد لستين يوماً، تنسحب خلالها إسرائيل تدريجياً من جنوب لبنان.

ففي الجلسة الأولى، التي عقدت في نيسان/ابریل الماضي بمقر الخارجية الأميركية، اتّفق الطرفان على وقف اطلاق نار لمدة عشرة أيام بعد 44 يوماً من الحرب.

أما الجلسة الثانية، التي حضر جزءاً منها الرئيسُ الأميركي دونالد ترمب، فلم تكن هناك أيُّ نتائج، باستثناء تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

وتزامناً مع الجولة الثالثة التي عُقدت في منتصف شهر أيار/مایو المنصرم، كان هناك اجتماع عسكري استضافه البنتاغون حضره وفدان عسكريان، لبناني وإسرائيلي.

وكشف الاجتماع، الذي اكتسى طابعا أمنياً، حجم التباعد بين الطرفين بعدما تمسك الوفد اللبناني بثلاثة عناوين أساسية.. وهي وقف إطلاق النار أولاً، رفضُ أي مواجهة داخلية مع الحزب.. ورفضُ التنسيق الأمني المباشر مع إسرائيل.

وبحسب مصادر دبلوماسية، اعتبرت إسرائيل أن الدولة اللبنانية لم تنفذ المطلوب منها جنوب نهر الليطاني وفي ملف السلاح، فيما أصر الأميركيون والإسرائيليون على دور أوسع للجيش في مواجهة الحزب.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية التزامها بتسيير ما وصفتها بـ"المفاوضات التاريخية" بين إسرائيل ولبنان، مشددة على أنها تريد اتفاقاً شاملاً يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل.



المصدر: وکالات