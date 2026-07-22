بميزانية تبلغ 6.5 مليون دولار.. مشروع سياحي استراتيجي يزين ضفاف نهر الخابور في زاخو

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أربيل (كوردستان 24)- تشهد إدارة زاخو المستقلة طفرة تنموية واستثمارية بارزة، حيث تتواصل الأعمال الإنشائية في واحد من أكبر المشاريع السياحية ضمن المرحلة الثانية لكورنيش زاخو، والمقام على ضفاف نهر الخابور برأس مال يبلغ 6.5 مليون دولار، ويمتد على مساحة تُقدر بألفي دونم.

ويشمل هذا المشروع الاستراتيجي إنشاء 60 كشكاً تجارياً، و13 مطعماً تحمل علامات تجارية شهيرة، إضافة إلى خط "تلفريك" ترفيهي، وقوارب مائية للتنزه داخل النهر، فضلاً عن صالة ألعاب حديثة ومواقف واسعة لسيارات الزوار.

وجهة سياحية وتجارية في قلب زاخو

وقال مهندس المشروع، سالار شوكت، في تصريح لـ "كوردستان 24": "يُعد هذا المشروع من أهم المشاريع السياحية في إدارة زاخو المستقلة نظراً لموقعه الاستراتيجي في قلب المدينة على الكورنيش. وما يميزه هو التنوع الكبير في مرافقه الترفيهية والتجارية، ما سيجعله مقصداً رئيسياً للسياح ويسهم بشكل مباشر في إنعاش الحركة التجارية بالمنطقة".

وساهم المشروع في توفير مئات فرص العمل للشباب المحليين في مختلف التخصصات الإنشائية والفنية؛ إذ يتحدث العامل عبد الله رشيد لـ "كوردستان 24" عن وتيرة العمل قائلاً: "نعمل هنا بفرق فنية يتراوح عددها بين 50 إلى 70 عاملاً يومياً، ونبذل قصارى جهدنا لإنجاز هذا المعلم السياحي بمعايير متميزة".

من جانبه، أوضح العامل عارف عادل طبيعة المهام المنجزة بالموقع قائلاً: "يتواجد في هذا المشروع عدد كبير من الكوادر الفنية المحلية، وقد أنجزنا مؤخراً شبكات تصريف المياه والصرف الصحي، ونظام إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى أعمال الحدادة والتركيبات المعدنية".

رؤية اقتصادية لإنعاش التنمية والرفاهية

وفي قراءة للأبعاد الاقتصادية لهذه الاستثمارات، أكد الأستاذ الجامعي الدكتور رنج محمد، لـ "كوردستان 24"، أن القطاع السياحي يمثل محركاً أساسياً للاقتصاد المحلي قائلاً: "إن الاستثمارات المتحققة في مجالات السياحة والإعمار تشكل عاملاً رئيساً لإنعاش الاقتصاد بصفة عامة، كما تسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير الرفاهية للمواطنين والزوار".

وشهدت إدارة زاخو المستقلة، في ظل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قفزة استثمارية نوعية؛ حيث تم تنفيذ 64 مشروعاً استثمارياً برأس مال إجمالي يبلغ ملياراً و80 مليون دولار، أُنجز منها 32 مشروعاً بالكامل، فيما تستمر الأعمال في المشاريع المتبقية، وتستحوذ المشاريع السياحية على نسبة 40% من إجمالي هذه الاستثمارات.

وساهمت هذه المشاريع الاستثمارية المنجزة في زاخو على مدى السنوات الأربع الماضية، في توفير أكثر من 3,800 فرصة عمل، وتشكل الأيدي العاملة المحلية من أبناء المنطقة نسبة 95% من إجمالي العاملين في هذه المشاريع، مما يعكس استراتيجية الحكومة في دعم الكوادر الوطنية والحد من البطالة.

تقرير: ميهفان مجيد – زاخو - كوردستان 24