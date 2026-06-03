وفد من إقليم كوردستان يزور بغداد لبحث زيادة صادرات النفط

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- يتوجه وفد من إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد للاجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية.

وأفاد مصدر مطلع لمراسل "كوردستان 24"، هوشمند صادق، بأن وفداً من إقليم كوردستان سيصل اليوم الأربعاء، 3 حزيران 2026، في زيارة رسمية إلى بغداد.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الهدف من زيارة الوفد هو العمل على زيادة صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات مع رئيس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، ووزير النفط الاتحادي، بالإضافة إلى وفد من شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وعلمت "كوردستان 24" أن الوفد يضم كلاً من: كمال محمد، وزير الثروات الطبيعية (وكالة)؛ وأوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء؛ وآمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء.

في السياق ذاته، صرح مصدر في وزارة النفط العراقية لمراسلة "كوردستان 24"، ديلان بارزان، بأنه نتيجة للأوضاع الأمنية في الحقول النفطية، شهدت صادرات نفط الإقليم تراجعاً منذ عدة أشهر، مما أثر سلباً على حجم الصادرات والإيرادات المالية. لذا، ستتمحور النقاشات مع مسؤولي الإقليم حول سبل زيادة الصادرات لتصل إلى مستوى 500 ألف برميل نفط يومياً.