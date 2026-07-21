قائد الجيش الباكستاني يبحث مع وزير الداخلية الإيراني استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن

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أربيل (كوردستان24)- في إطار مساعي الوساطة التي تقودها إسلام آباد، التقى قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، لبحث سبل التمهيد لجولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المباحثات تركزت على محاولة باكستان الدفع باتجاه استئناف الحوار المباشر أو غير المباشر بين الطرفين، لخفض حدة التوتر في المنطقة. ومن المقرر أن يستكمل مؤمني لقاءاته الرسمية اليوم بالاجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الداخلية محسن نقوي، لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة التي بدأت بزيارة مؤمني لإسلام آباد أمس الاثنين، في وقت حساس أكدت فيه الخارجية الإيرانية استمرار القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، رغم الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة التي طالت أهدافاً في البلاد.

وكانت باكستان قد أعلنت الأسبوع الماضي التزامها بمواصلة تشجيع الأطراف كافة على إنهاء العنف والعودة إلى المناقشات الفنية، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان في منتصف يونيو الماضي.

ورغم هذه الجهود، تكتنف الشكوك مصير "الاتفاق المرحلي" بين واشنطن وطهران، في ظل تجدد الأعمال الحربية هذا الشهر، ما يضع جهود الوساطة الباكستانية أمام اختبار حقيقي لضمان مسار يؤدي إلى وقف دائم للتصعيد.

يُذكر أن الوزير مؤمني يعد من الشخصيات الفاعلة في مسار الوساطة، حيث سبق له المشاركة في مباحثات مماثلة، والتقى بمسؤولين باكستانيين في طهران وإسلام آباد خلال جولات سابقة.



المصدر: وکالات