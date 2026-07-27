رئيس الحكومة يستقبل القنصل العام الفرنسي لدى إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 27 تموز /يوليو 2026، القنصل العام الفرنسي لدى الإقليم يان بريم، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن شكره للقنصل العام الفرنسي على دوره وجهوده التي بذلها في مسار تعزيز العلاقات وأواصر الصداقة بين فرنسا وإقليم كوردستان، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته المستقبلية.

من جانبه، أبدى القنصل العام الفرنسي تقديره البالغ لمستوى التعاون والتنسيق الوثيق، والدعم المقدم من قبل مؤسسات حكومة إقليم كوردستان لقنصلية بلاده.

وفي سياق آخر من اللقاء، جرى تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان، ومجمل المستجدات والتطورات في المنطقة.