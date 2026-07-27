خلال استقباله القنصل الكوري الجديد.. مسرور بارزاني يؤكد دعم حكومة الإقليم لإنجاح مهامه الدبلوماسية

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم الاثنين 27 تموز /يوليو 2026، القنصل العام الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الإقليم، إيون كيو شيم.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام بمناسبة مباشرته مهام عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الدبلوماسية. كما أعرب عن كامل دعم حكومة إقليم كوردستان له من أجل إنجاح مهامه وتسهيل عمل القنصلية في الإقليم.

من جانبه، أبدى القنصل العام الكوري الجديد سعادته ببدء مهام عمله في إقليم كوردستان، مؤكداً التزام بلاده بالمضي قُدماً في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية مع الإقليم وتطويرها في مختلف المجالات.