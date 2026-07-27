استهدف مدراء دوائر في النجف.. القبض على متهم بالابتزاز انتحل صفة مسؤول قضائي رفيع

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، اليوم الاثنين 27 تموز/یولیو 2026، إلقاء القبض على متهم انتحل صفة موظف في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى ولجنة مكافحة الفساد المركزية، بهدف ممارسة عمليات ابتزاز بحق مسؤولين محليين.

وذكر بيان للمجلس، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة تحقيق النجف أعلنت إلقاء القبض على متهم انتحل صفة موظف في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضو في لجنة مكافحة الفساد المركزية التابعة لرئاسة الوزراء، وذلك بغرض ابتزاز مدير التسجيل العقاري في محافظة النجف الأشرف".

وأوضح البيان أن "المتهم تواصل هاتفياً مع مدير التسجيل العقاري، مدعياً حضوره اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوقيع كتب رسمية، وزعم أن اسم المدير مدرج ضمن قوائم أوامر القبض، وعرض عليه إلغاء تلك الإجراءات القانونية مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان أن "التحقيقات كشفت قيام المتهم، في وقت سابق، بابتزاز مدير مطار النجف الأشرف، ومدير توزيع الكهرباء في المحافظة بالأسلوب ذاته".

وأكد المجلس أن "المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجمعت الأدلة الكافية التي أدت للإطاحة بالمتهم، حيث دُونت أقواله قضائياً تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه وفقاً للقانون".