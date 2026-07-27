لأول مرة.. تخرج أول ضابط كوردي من الكلية البحرية في البصرة برتبة "ملازم مهندس"

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أربيل (كوردستان24)- في إنجاز أكاديمي وعسكري غير مسبوق، أعلنت وزارة البيشمركة عن تخرج الشاب الكوردي "أحمد عبد الباسط إسماعيل" بنجاح من الكلية البحرية في محافظة البصرة، ليكون بذلك أول طالب كوردي يتخرج من هذه الكلية وينضم رسمياً كضابط في صفوف القوة البحرية العراقية.

ووفقاً لبيان صادر عن إعلام الوزارة، فقد تميز الملازم أحمد خلال سنوات دراسته وكان من بين الطلاب الأوائل والمتفوقين في دورته، حيث تمكن من الحصول على شهادتي بكالوريوس معاً: الأولى في "هندسة الميكانيك"، والثانية في "العلوم العسكرية".

وأشار البيان إلى أنه بعد أربع سنوات من المثابرة والدراسة الأكاديمية المكثفة والتدريبات العسكرية الشاقة، مُنح الملازم أحمد رسمياً رتبة (ملازم مهندس)، ليبدأ مهامه الرسمية كضابط مهندس بحري في صفوف القوة البحرية للجيش العراقي.