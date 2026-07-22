الخارجية الروسية: الغرب يتخذ من نفي جاهزية إيران للحوار ذريعة للتحضير للحرب

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أربيل (كوردستان24)- علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر قناتها الرسمية على منصة "تلغرام"، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المتعلقة بملف المفاوضات مع إيران، مؤكدة أن الغرب يستغل اتهاماته الموجهة لطهران بـ "عدم الجدية" كغطاء للتحضير للصراع المسلح.

وكان روبيو قد أشار في وقت سابق إلى أن واشنطن لم تغلق أبواب الحوار مع طهران للتوصل إلى اتفاق سياسي، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في غياب الجدية لدى الجانب الإيراني.

وأوضحت زاخاروفا أن "العالم أجمع بات يدرك طبيعة المفاوضات وفق الأسلوب الغربي؛ حيث يبدأ الجانب الغربي أولاً باتهام الشركاء بعدم الاستعداد للتفاوض أو الالتزام بالاتفاقات المبرمة، ليقروا لاحقاً بأن تلك المناورات والاتهامات كانت مرحلة تمهيدية لازمة للتحضير للعمليات العسكرية".

واستشهدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في هذا السياق بالمسار الذي رافق "اتفاقيات مينسك" الخاصة بالأزمة الأوكرانية؛ حيث كانت الدول الغربية تتهم موسكو مسبقاً بعدم الالتزام ببنودها، قبل أن يعلن سياسيون غربيون لاحقاً أنهم لم ينظروا إلى تلك الاتفاقيات كمسار للحل النهائي، بل كأداة لكسب الوقت وتجهيز الأرضية للمواجهة.

AFP



