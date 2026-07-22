درع حماية لمصنع الجسم.. 5 خيارات صباحية لصحة كبد مثالية

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أربيل (كوردستان24)- يُعد الكبد "المحرك الرئيسي" لجسم الإنسان، حيث يضطلع بأكثر من 500 وظيفة حيوية، تبدأ من تنقية الدم من السموم، مروراً باستقلاب العناصر الغذائية وتخزين الفيتامينات، وصولاً إلى إنتاج العصارة الصفراوية الضرورية للهضم. ولأن صحة الجسم تبدأ من كبد سليم، يؤكد خبراء الصحة أن العادات الصباحية تلعب دوراً محورياً في دعم هذا العضو الحيوي.

ونقل موقع "ذا هيلثي دوت كوم" الطبي عن خبراء متخصصين مجموعة من المشروبات الصباحية التي تساعد في ترطيب الجسم وتزويده بمضادات الأكسدة اللازمة لتقليل الالتهابات وتعزيز عمليات "التخلص من السموم" الطبيعية.

1. ماء الليمون: محفز الإنزيمات

يُنصح ببدء اليوم بكوب من الماء الدافئ مع الليمون الطازج. ويوضح الدكتور صموئيل ماثيس، مدير برنامج الطب المتكامل بفرع جامعة تكساس الطبية، أن حموضة الليمون تحفز الإنزيمات الهاضمة، مما يدعم وظائف الكبد بشكل غير مباشر عبر تحسين الامتصاص. كما يوفر الليمون فيتامين "سي" الذي يحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

2. شاي الكركم: محارب الالتهابات

يحتوي الكركم على مركب "الكركمين" المعروف بقدرته على تقليل التهاب الكبد ومنع تراكم الدهون. ولتحقيق أقصى استفادة، ينصح الخبراء بإضافة رشة من الفلفل الأسود للشاي لتعزيز امتصاص الجسم للكركمين، ويمكن تحليته بالعسل لإضافة نكهة وفائدة مضاعفة.

3. القهوة السوداء: الصديق غير المتوقع

كشفت الدكتورة كريستينا ليندنمير، إخصائية أمراض الكبد في «كليفلاند كلينك»، عن وجود أدلة قوية تدعم فوائد القهوة للكبد، حيث ثبت أنها تساهم في خفض إنزيمات الكبد وتحسين مستويات الالتهاب. وشددت الدكتورة ليندنمير على ضرورة تناول القهوة "سوداء" دون سكريات أو مبيضات للحصول على فوائدها الطبية.

4. الشاي الأخضر: حماية "الكاتيكين"

يشتهر الشاي الأخضر بمحتواه العالي من "الكاتيكين"، وهي مضادات أكسدة تقلل من تراكم الدهون في الكبد، خاصة لدى المصابين بالكبد الدهني غير الكحولي. ومع ذلك، يحذر الخبراء من الإفراط في تناوله، حيث يُنصح بالاكتفاء بكوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً لتجنب الآثار العكسية للكافيين الزائد.

5. عصائر التوت: درع مضادات الأكسدة

تعتبر الفراولة والتوت الأزرق مصادر غنية بالمركبات التي تحمي الكبد من آثار الالتهابات المزمنة. وبحسب الدراسات، فإن دمج التوت في "سموذي" صباحي مع الزبادي أو بذور الكتان يمثل وجبة إفطار متكاملة تدعم صحة الجهاز الهضمي والكبد على حد سواء.



و رغم الفوائد الكبيرة لهذه المشروبات، يشدد الأطباء على ضرورة الاعتدال واستشارة الطبيب المختص، خاصة للأفراد الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، مؤكدين أنه لا يوجد "مشروب سحري" وحيد، بل هي منظومة متكاملة من العادات الغذائية الصحية.