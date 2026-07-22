مجلس وزراء إقليم كوردستان يعقد اجتماعه برئاسة مسرور بارزاني

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أربيل (كوردستان24)- يعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء (22 تموز 2026)، اجتماعاً برئاسة مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة ثلاث فقرات رئيسية:

1- بناءً على مقترح وزارة الداخلية، سيتم اتخاذ قرار بشأن تمديد فترة العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات المرورية (أو تخفيضها).

2- عرض تقرير حول وضع الكهرباء والوقود في إقليم كوردستان، وخطوات وزارتي (الكهرباء والثروات الطبيعية) بهذا الصدد. كما سيتم اتخاذ قرار بشأن مقترح لخصم نسبة من مبالغ ديون الكهرباء المتراكمة على المواطنين.

3- مناقشة عدد من توصيات رئاسة ديوان مجلس الوزراء المتعلقة بإعادة تنظيم الإجازة بدون راتب لموظفي إقليم كوردستان، والتي سبق وأن نُظمت بقرار من مجلس الوزراء.