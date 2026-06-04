انقسام جمهوري في واشنطن.. ترامب يتهم النواب بعرقلة "اتفاق تاريخي" لإنهاء الحرب مع طهران

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أربيل (كوردستان24)- ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس 4 حزيران/يونيو 2026، بتصويت مجلس النواب لصالح قرار يقضي بسحب القوات الأميركية من الحرب مع إيران، واصفاً هذه الخطوة بأنها "غير وطنية" وعرقلت مسار المفاوضات مع طهران.

وفي منشور له عبر منصته "تروث سوشال"، اعتبر ترامب أن هذا التصويت -الذي يُعد رمزياً إلى حد بعيد- جاء "في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وتساءل ترامب مستنكراً: "من يمكنه القيام بأمر غير وطني إلى هذا الحد؟ إنهم يعرفون جيداً أين وصلت المفاوضات".

وقد وجّه النواب ضربة سياسية لترامب بعد انضمام أربعة من أعضاء حزبه الجمهوري إلى الديمقراطيين، أمس الأربعاء، لتأييد القرار الذي حظي بموافقة 215 نائباً مقابل معارضة 208؛ ومن المقرر أن يُرفع القرار الآن إلى مجلس الشيوخ.

ويُعد هذا القرار، الذي يُتوقع أن يصطدم بـ"فيتو" رئاسي في نهاية المطاف، المرة الأولى التي يقر فيها المجلس -الخاضع لسيطرة الجمهوريين- إجراءً يسعى لإجبار ترامب على وضع حد للعمليات العسكرية ضد إيران منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر.

من جهتهم، يتهم الديمقراطيون ترامب بانتهاك الدستور عبر شن ضربات عسكرية على إيران وإسرائيل في أواخر شباط/فبراير الماضي دون الحصول على إذن من الكونغرس. وينص "قانون صلاحيات الحرب" على منح الرئيس مهلة 60 يوماً فقط للحصول على موافقة البرلمان بعد إقحام القوات الأميركية في أعمال عدائية، وهي المهلة التي انقضت قبل أسابيع، مما يجعل ترامب في حالة "خرق للقانون" وفقاً لرؤية الديمقراطيين.

وردّ ترامب على هذه الاتهامات قائلاً إن الديمقراطيين "يفضلون فشل بلدنا على أن يمنحوني نصراً آخر من بين انتصاراتي العديدة". أما بشأن المنشقين عن صفوف حزبه، فقال: "الجمهوريون الأربعة مسألة أخرى؛ إنهم مجرد مستعرضين، وعليهم أن يخجلوا من أنفسهم".



المصدر: فرانس برس