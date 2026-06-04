انطلاق مشروع صيانة وتعبيد شارع الـ 120 متراً السريع في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في إطار المشاريع والخدمات المستمرة لتطوير البنية التحتية في عاصمة إقليم كوردستان، أعلنت رئاسة بلدية أربيل عن انطلاق حملة واسعة لصيانة وتعبيد الطرق، مع التركيز بشكل خاص على "شارع 120 متري" السريع.

وتستمر الأعمال حالياً وبوتيرة متسارعة في مشروع ترميم المقطع الممتد من "طريق بيرمام" الرئيسي وصولاً إلى "طريق الموصل" العام، حيث تشمل أعمال الصيانة كلا الجانبين (الذهاب والإياب) لضمان انسيابية حركة المرور وسلامة المواطنين.

يُنفذ هذا المشروع من قبل الفرق المختصة في شركة "هێمن گروپ" (Hemn Group)، وذلك بشكل تطوعي بالكامل وكهدية مقدمة لمدينة أربيل وسكانها، مساهمةً منها في تعزيز الخدمات العامة في المدينة.



