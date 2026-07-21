محافظ السليمانية: تسعيرة البنزين العادي بـ 850 ديناراً وسنلتزم بقرارات التخفيض الحكومية

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أربيل (كوردستان24)- استعرض محافظ السليمانية، د. هفال أبو بكر، في توضيح رسمي حصلت عليه "كوردستان 24"، آليات توزيع البنزين الحكومي وخطط تخفيض أسعار البنزين التجاري في المحافظة، معلناً في الوقت ذاته تقديم تسهيلات وموافقات لاستيراد الوقود من الخارج.

وجاء في توضيح محافظ السليمانية، الصادر اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026: "إن قرار تحديد سعر البنزين الحكومي في السليمانية مطبق ومستمر بالنسبة للكميات المخصصة والمجهزة من قبل الحكومة، ونحن ملتزمون بتطبيق هذا القرار على أي كمية تصلنا بشكل رسمي ومحدد". وأشار التوضيح إلى أن حصة السليمانية المقررة تُوزع عبر مديرية النفط والمعادن في السليمانية على عدد من محطات الوقود لتباع بالتسعيرة الرسمية.

وبخصوص البنزين التجاري العادي (الـنورمال)، لفت محافظ السليمانية إلى أن المصافي الكبرى تحدد الأسعار تحت إشراف وزارة الثروات الطبيعية، مضيفاً: "بمجرد وصول الكميات المطلوبة بالتسعيرة الجديدة، ومع ضمان الجودة وزيادة المعروض وحفظ الهامش المالي القانوني لمحطات الوقود، من المقرر أن يصل سعر لتر البنزين العادي للمواطنين بـ 850 ديناراً".

وفي جانب آخر من التوضيح، أعلن د. هفال أبو بكر عن تقديم تسهيلات جديدة للتجار ورجال الأعمال؛ حيث سُمح للجميع باستيراد الوقود والبنزين من خارج إقليم كوردستان لتجهيز الأسواق المحلية بمحافظة السليمانية والإقليم، شريطة توافق الشحنات المستوردة مع التعليمات ومواصفات الجودة المعتمدة من وزارة الثروات الطبيعية، وأن يتم بيعها وتوزيعها تحت إشراف الجهات الرسمية المعنية.

ويأتي هذا غداة قرار وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء مسرور بارزاني، بتخفيض أسعار البنزين التجاري العادي إلى 850 ديناراً للتر الواحد لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، مع التأكيد على عدم جواز بيعه بأعلى من هذه التسعيرة المقررة. وأشار بيان الوزارة إلى استمرار توزيع البنزين المدعوم من الحكومة بسعر 750 ديناراً، مبينة أن القرار دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من اليوم، وسيتعرض أي طرف غير ملتزم لإجراءات قانونية تصل إلى إغلاق محطة الوقود المخالفة.