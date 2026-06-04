الرئيس مسعود بارزاني يعزي بوفاة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض

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أربيل (كوردستان24)- بعث الرئيس مسعود بارزاني، برقية تعزية ومواساة بوفاة سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، أحد أبرز المراجع الدينية والعلمية في العراق والعالم الإسلامي.

وعبر الرئيس بارزاني في برقيته عن حزنه العميق لهذا المصاب الأليم، مشيداً بالمكانة العلمية والدينية الرفيعة للفقيد الراحل، متوجهاً بالتعازي والمواساة للمرجعية الدينية العليا والحوزة العلمية وعائلة الفقيد وجميع مقلديه.

وفيما يلي نص برقية التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمزيد من الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، أحد كبار المراجع الدينية والعلمية في العراق والعالم الإسلامي.

وإذ نعرب عن بالغ تأثرنا بهذا المصاب الجلل، فإننا نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى مقام المرجعية الدينية العليا وعائلة الفقيد الكريمة، وإلى الحوزة العلمية، وإلى جميع مقلديه ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على الجميع بالصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزاني

4 حزيران 2026م