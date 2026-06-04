الخارجية الأمريكية: ماركو روبيو يجدد دعم واشنطن للكويت عقب استهداف مطارها

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أربيل (كوردستان24)- أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أدان، خلال لقائه بنظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الخميس 4 حزیران/یونیو 2026، ما وصفها بـ"الهجمات الإيرانية الغير المقبولة" التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومواقع أخرى في البلاد.

تعازٍ ودعم أمريكي

وذكر البيان أن روبيو قدّم تعازيه لعائلات الضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء تلك الهجمات، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الكويتي في ظل هذه الظروف الصعبة.

سياق الهجمات والمواقف المتضاربة

يأتي هذا اللقاء عقب توترات أمنية شهدتها الكويت، حيث سجلت السلطات مقتل شخص وإصابة 63 آخرين نتيجة غارات جوية، شملت هجوماً بطائرة مسيرة إيرانية استهدف المطار. وفي المقابل، كانت طهران قد نفت مسؤوليتها عن الحادث، مدعية أن الأضرار نجمت عن "خلل في منظومة باتريوت" الدفاعية الأمريكية.

ملفات الأمن والملاحة

وشدد روبيو خلال المباحثات التي جرت في مقر وزارة الخارجية بواشنطن على التزام بلاده الثابت بأمن دولة الكويت، وضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، بالإضافة إلى تأمين حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

تباين في الخطاب الرسمي

وعلى الصعيد السياسي، لاحظ مراقبون تبايناً في نبرة الخطاب داخل الإدارة الأمريكية؛ فبينما اتسم موقف روبيو بالإدانة الصريحة والدعم المطلق للكويت، جاءت تصريحات الرئيس دونالد ترامب لتشير إلى أن إيران ربما "استُفزت" لشن هذه الهجمات.

وكان الرئيس ترامب قد صرح من المكتب البيضاوي قائلاً: "قد يقول البعض إنهم استُفزوا قليلاً، لأننا اتخذنا إجراءً حازماً لسبب مختلف، فكان رد فعلهم بالمثل"، وهو ما عكس قراءة مغايرة للدوافع الإيرانية مقارنة بموقف وزارة خارجيته.



المصدر: وکالات